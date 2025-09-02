Атлеты Солнечногорска завоевали медали Всероссийских «Стальных игр»

сегодня в 18:45

Ежегодные юбилейные V Всероссийские соревнования по функциональному многоборью «Стальные игры» провели на стадионе спортивного комплекса «Металлург» и набережной озера Сенеж в Солнечногорске. За звание сильнейших боролись 80 спортсменов, среди которых были и участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир проходил в формате кроссфита — круговых тренировок высокой интенсивности. Команды состояли из двух атлетов и соревновались в категориях: мужчины, смешанные пары и военнослужащие.

«Военнослужащие — особенная для нас категория. Мы гордимся нашими ребятами! Они мотивируют нас, а мы считаем своим долгом поддерживать их в стремлении совершенствоваться физически и духовно», — подчеркнула президент Федерации функционального многоборья Московской области Анастасия Сайдашева.

Спортсмены продемонстрировали свои возможности в различных испытаниях: подтягивании, приседании, поднятии штанг, махах гирь, велогонках, беге, ходьбе на руках, переноске напарника, гребле, заплывах на сап-досках и других.

По итогам четырех этапов солнечногорские атлеты завоевали золотые и серебряные медали в категории «военнослужащие». Их наградили денежными призами и подарками от спонсоров.

«Наши ребята показали силу воли, выдержку, настоящий мужской характер! Они лидировали почти во всех заданиях и одержали победу с большим отрывом», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Организаторами выступили Федерация функционального многоборья Московской области и спортивный клуб «The V8 training». Они планируют вывести «Стальные игры» на международный уровень.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.