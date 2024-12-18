Атлеты из Подмосковья заняли призовые места на Всероссийском турнире в Москве

В Москве состоялся Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Железная лига Гераклиона». В мероприятии приняли участие 400 спортсменов, представляющих 28 различных регионов нашей страны. Спортсмены секции по тяжелой атлетике центра развития физической культуры, спорта и отдыха из Дмитрова продемонстрировали выдающиеся результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитровские атлеты в возрастной группе 10-12 лет показали высокие результаты в своих весовых категориях. Евгений Мацкевич и Максим Кузьмин завоевали золотые медали. Серебряная медаль досталась Кариму Палочкину. Бронза — у Марата Палочкина.

Среди мужчин отличился Илья Герасимов, завоевавший серебро.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина с гордостью отметила высокий уровень подготовки атлетов, а также те замечательные результаты, которые были показаны как юными спортсменами, так и взрослыми атлетами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.