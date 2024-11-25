Атлет из Люберец войдет в комиссию по регламентированию и фиксации силовых рекордов

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» из городского округа Люберцы войдет в комиссию по регламентированию и фиксации силовых рекордов при аккредитованной Минспорта РФ Федерации силового экстрима России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Впервые в мировой истории силовых видов спорта создаётся комиссия, которая с нового 2025 года будет регламентировать и фиксировать все силовые рекорды страны. Никогда ранее в России не было организации, которая с юридической, профессиональной и этической точки зрения имела бы право регламентировать и фиксировать рекорды в силовом экстриме и вообще все силовые шоу-рекорды, включая сценический экстрим», — отметил Агаджанян.

Он пояснил, что на протяжении многих лет самой авторитетной организацией в России в сфере силового экстрима являлась до 2018 года Ассоциация российских силачей, которой руководил самый титулованный атлет в отечественном силовом экстриме Михаил Кокляев и член правления, многолетний главный тренер российской сборной по силовому экстриму Василий Грищенко. С 2019 года правопреемником этой организации стала Федерация силового экстрима России.

Помимо технических специалистов и юристов, в комиссию войдут: легенда силового экстрима России, 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетики Михаил Кокляев, авторитет в силовых видах спорта президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко. С юридической точки зрения комиссию по регламентированию и фиксации силовых рекордов возглавит президент федерации силового экстрима России, заместителем его станет Сергей Агаджанян, он же и будет фактически вести всю работу этой комиссии.

«Настало время поставить все точки над i в сфере силовых рекордов, которые на сегодня фиксируются всеми без разбора организациями, многие из которых вообще не имеют никакого отношения к силовому экстриму и силовым номерам. Уверен, что аккредитованной Минспорта РФ Федерации силового экстрима России это будет по силам», — подчеркнул глава попечительского совета Федерации силового экстрима Михаил Кокляев.

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