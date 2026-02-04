Аршавина признали лучшим футболистом России XXI века

В процессе определения лучшего российского футболиста участвовали 50 человек: футбольные обозреватели, комментаторы и аналитики, представляющие как заслуженных ветеранов профессии, так и авторов известных Telegram-каналов. На основе их мнений был составлен перечень футболистов, оказавших наибольшее влияние на развитие игры в указанный период.

Третью строчку занял Юрий Жирков, а на второй позиции оказался бессменный капитан ЦСКА и национальной сборной Игорь Акинфеев, во многом благодаря которому команда смогла достичь четвертьфинала мирового первенства.

Лидером рейтинга стал Андрей Аршавин, ключевой игрок «Зенита» образца 2007 года, триумфатор Кубка УЕФА и бронзовый медалист Евро-2008. После ярких выступлений в России он перебрался в лондонский «Арсенал», где продемонстрировал результативный футбол на старте, в частности, забив четыре мяча в ворота «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд».

Аршавин отметил, что эта награда имеет для него особое значение, несмотря на то, что любые рейтинги носят субъективный характер. В общей сложности в перечень лучших футболистов России XXI века вошли 44 имени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.