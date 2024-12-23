Аршавин назвал лучших игроков «Зенита» прошедшего сезона

Андрей Сергеевич Аршавин, заместитель генерального директора ФК «Зенит» по спортивному развитию, подводя итоги 2024 года, обозначил несколько ключевых моментов своей профессиональной деятельности. Он выделил, что одна из самых значимых достижений заключалась в успешной продаже молодых талантливых игроков, которые были воспитанниками «Газпром»-Академии. Эти игроки могли продолжить развиваться в других клубах, а клуб «Зенит» смог заработать на этом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кроме того, Аршавин подчеркнул достижения юных команд, которые стали чемпионами России в молодежных лигах, включая победу в турнире для команд, сформированных 2010 года рождения. Он отметил, что департамент молодежного футбола принял участие в юбилейных событиях клуба.

Говоря о первом этапе сезона 2024/25, Аршавин выразил обеспокоенность по поводу последних матчей команды, которые были проиграны на домашнем стадионе. Чтобы в год столетия клуба добиться золотых медалей, он рекомендовал провести укрепление состава, привлекать одного-двух игроков, в частности, в центр поля для усиления атакующих действий.

Что касается лучших игроков команды за прошедший год, то он заметил, что ни один из них не показывал стабильно выдающиеся результаты на протяжении всего сезона, однако некоторые отдельные игроки, такие как Нино и Кассьерра, проявили себя в определенные моменты.

Аршавин также отмечал успехи молодежной команды, в частности, воспитанника Академии Вадима Шилова, который забил 42 гола в ЮФЛ-2. В целом, «Зенит» U-17 стал чемпионом Юношеской футбольной лиги-2 благодаря отличной игре всей команды и тренерского штаба.

«Они все уверенно провели год и заслуженно победили», — отметил эксперт.

Академия продолжает привлекать лучших игроков к основной команде и активно развивает международное сотрудничество с другими академиями, что позволяет юным футболистам накапливать ценный опыт.