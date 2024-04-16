Арбалетчики из Солнечногорска победили на Первенстве и Чемпионате России

Солнечногорские спортсмены завоевали две золотые и серебряную медали на Первенстве и Чемпионате России по стрельбе из арбалета. Соревнования проходили в ФОКе «Поварово» им. Б. П. Михайлова с 10 по 15 апреля, сообщается на сайте администрации горокруга.

В категории «юноши, девушки (до 18 лет)» победу одержала Кира Фетренко, лучше всех справившись с упражнением по стрельбе по мишеням из полевого арбалета (60 выстрелов) на дистанции 18 метров. Достижение позволило ей выполнить норматив для получения звания мастер спорта России.

Алина Сорокина стала чемпионкой России в категории «женщины», произведя 120 выстрелов на дистанции 18 метров, выполнив норматив мастера спорта России международного класса.

«В составе команды сборной Московской области она также заняла второе место в Чемпионате России в командном зачете», — рассказал заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

В соревнованиях участвовали 67 лучших стрелков страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской, Астраханской, Иркутской областей, Пермского и Краснодарского края. Городской округ Солнечногорск представляли пять арбалетчиков, участников движения «Юнармия».

Организаторами выступили министерство спорта РФ, Федерация стрельбы из арбалета России, управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.