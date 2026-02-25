Анищенко объяснил, почему Трамп не хотел отдавать хоккеисту медаль Олимпиады

Во время визита хоккеистов национальной команды США в Белый дом действующий президент Америки Дональд Трамп примерил на себя олимпийское золото. Он практически моментально накинул награду на шею и сразу пошутил, что не намерен ее возвращать. Специалист по профайлингу, эксперт в области анализа лжи и невербальных сигналов Илья Анищенко в беседе с «ФедералПресс» объяснил корни такой тяги Трампа к чужим регалиям.

По мнению профайлера, Трамп — ярко выраженный истероидный радикал, это его психологический тип. Подобные личности страстно любят публичное признание, одобрение, почетные грамоты, медали, все блестящее. Достаточно внимательно посмотреть на то, чем он себя окружает, — это неизменно символы статуса и престижа. Не случайно он так активно добивался Нобелевской премии. Для него, как для истероида, стратегия существования — это собирание наград, окружение себя знаками отличия.

Анищенко отметил, что, хотя Трамп и шутит, в каждой его шутке содержится часть правды. Он никогда не скрывал желания получить любую медаль; Нобелевскую премию мира ему не вручили, зато он получил возможность примерить олимпийское золото.

«Конечно, это все ему нравится. Для него важна публичная похвала, поэтому он так и будет хвататься за разные кубки, разные награды. Такой у него психотип», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что на официальной церемонии в Белом доме, где чествовали мужскую хоккейную сборную США, случился курьезный момент. Трамп, примерив медаль, заявил об отказе ее отдавать. Он предложил считать это своеобразным обменом на что-либо иное, что вызвало смех у собравшихся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.