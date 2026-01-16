Андрей Воробьев заслушал доклад о реконструкции стадиона «Металлург» в Ступине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заслушал доклад главы городского округа Ступино Сергея Мужальских о реконструкции стадиона «Металлург». Демонтажные работы выполнены уже на 90%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Стадион строился в 1952 году металлургами, это один из самых значимых спортивных объектов региона, востребованный среди взрослых и детей. Реконструировать его просили жители. Капитальный ремонт там не проводился со времен постройки.

«Благодаря вашей поддержке объект включили в госпрограмму. В настоящий момент уже на 90% выполнены демонтажные работы. Параллельно идут монтажные работы, штукатурные, стяжка полов, обновление кровли. Мы поставили себе задачу — завершить все в сентябре», — рассказал руководитель муниципалитета.

Также Мужальских поблагодарил Воробьева за бассейн, расположенный рядом со стадионом. Граждане жаловались на его неудовлетворительное состояние. Объект закрывали на три года. В итоге он вошел в программу капремонта и был модернизирован.

Ранее Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

