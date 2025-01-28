Андрей Воробьев: спорткомплекс «Орион» обновили в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион», который посещают около 3 тыс. человек в день. Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Уже сейчас у жителей появилась возможность заниматься на стадионе, в спортивных и тренажерных залах, на крытой ледовой площадке. В феврале откроют еще два крытых бассейна, крытый футбольный манеж с искусственным газоном, строительством которого занимается инвестор.

По словам Воробьева, ремонт «Ориона» очень важен для большого округа Балашиха и для микрорайона Железнодорожный.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.

Он также обратился к юным футболистам. Губернатор отметил, что тренер хвалит детей за старания и назвал их красавцами.

«Теперь у вас есть поле с подогревом – это хорошо, совсем другое дело. Мамы рады, что дети занимаются спортом, общаются, такие дружные. Успехов вам, ребята!» — добавил Воробьев.