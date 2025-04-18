Андрей Воробьев: современную ледовую арену построят в Воскресенске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в Воскресенске. Глава региона сообщил, что в скором времени в микрорайоне Новлянский появится новая современная ледовая арена.

Воробьев отметил, что Воскресенск известен своими богатыми спортивными традициями. Город воспитал много поколений талантливых фигуристов и хоккеистов. Поэтому власти решили построить здесь новую ледовую арену.

«В состав дворца войдут: ледовая арена на 5,5 тыс. мест, спортивный и тренажерный залы, залы для сухой разминки, зал с бросковой зоной, раздевалки, кафе и гостиница. Завершение строительства запланировано на 2028 год», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Ледовый дворец «Химик» работает в Воскресенске с 1966 года. Каждый год его обновляют. Здесь установлены новые борта, благоустроена фонтанная площадь, есть современная техника для заливки льда. Губернатор отметил, что закрыть его на масштабную реконструкцию не получится — здесь постоянно тренируются около 500 хоккеистов школы олимпийского резерва.

«Работать над созданием новой площадки будем вместе с тренерами, родителями и самими воспитанниками — важно, чтобы новое пространство было комфортным и функциональным. Уверен, здесь раскроются новые спортивные таланты», — заключил глава региона.