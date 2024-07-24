Андрей Воробьев: Дмитрий Абаренов снова возглавил Минспорта Московской области
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Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Абаренов покинул пост главы Минспорта региона в феврале 2024 года. Он стал руководителем АО «Мострансавто».
«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ранее ведомство возглавлял Алексей Перов.
Абаренов занимал пост министра физической культуры и спорта Подмосковья с октября 2021 года по февраль 2024 года. До этого Абаренов занимал различные руководящие должности в правительстве Московской области, был главой Можайского округа, возглавлял Ленинский округ.