Андрей Воробьев: Дмитрий Абаренов снова возглавил Минспорта Московской области

Абаренов покинул пост главы Минспорта региона в феврале 2024 года. Он стал руководителем АО «Мострансавто».

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее ведомство возглавлял Алексей Перов.

Абаренов занимал пост министра физической культуры и спорта Подмосковья с октября 2021 года по февраль 2024 года. До этого Абаренов занимал различные руководящие должности в правительстве Московской области, был главой Можайского округа, возглавлял Ленинский округ.