Андрей Мостовой признан футбольным джентльменом 2025 года

Андрей Мостовой был признан лучшим по итогам голосования болельщиков и экспертного жюри. В финальном списке претендентов также оказались вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев и нападающий «Динамо» Махачкала Гамид Агаларов.

На первом этапе премии победителя определяли болельщики, после чего финалистов оценивало жюри. За первое место начислялось три очка, за второе — два, за третье — одно. Мостовой набрал 42 балла, Агкацев — 35, Агаларов — 19.

Премия «Джентльмен года» носит имя Федора Черенкова и вручается более 30 лет. Ее получают футболисты, отличающиеся не только мастерством, но и благородством на поле. Главным призом традиционно становится классический смокинг, изготовленный компанией «Императорский портной».

Вручение награды состоится 8 декабря в министерстве спорта в Москве. По правилам премии, лауреатом можно стать только один раз за карьеру.