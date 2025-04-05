Андрей Булгаков принял участие в открытии зала для бокса «Витязь»

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вместе со своим сыном Евгением принял участие в открытии зала для бокса «Витязь» в городском округе Лосино-Петровский. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Бокс сейчасактивно развивается. Успешную практику проведения межмуниципальных мероприятий — таких как матч легенд „Спартака“ — мы распространим и на этот вид спорта», — отметил Андрей Булгаков.

Он также добавил, что «Витязь» станет новым центром притяжения, в том числе — из-за географической близости двух округов — и для жителей Щелкова. Зал для бокса «Витязь» оснащен всем необходимым для проведения тренировок.

«Отличная площадка для спортсменов любого уровня подготовки», — сказал Булгаков.

В церемонии открытия приняли участие чемпионы Олимпийских игр и Европы: Александр Поветкин, Алексей Папин, Александр Лебзяк, Денис Лебедев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.