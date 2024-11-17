Анастасия Халили взяла «бронзу» на Кубке Международной лиги клубного биатлона

сегодня в 16:29

Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили завоевала бронзовую медаль в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из Московской области Анастасия Халили финишировала третьей в женском масс-стартена 10 км. Победительницей в этой гонке стала российская биатлонистка Виктория Сливко, серебро завоевала Анастасия Шевченко.

На первых соревнованиях биатлонистов в этом сезоне выступают пять спортсменок из Московской области в составе четырех смешанных команд.

Анастасия Халили выступает в составе команды «Профински» вместе с Каримом Халили, Даниилом Серохвостовым и Викторией Сливко. В квартете «Лыжный клуб Наседкина» подмосковные спортсменки Кристина Резцова и Полина Шевнина выйдут на старт вместе с Эдуардом Латыповым и Александром Поварницыным.

В составе коллектива «Воробьи» бороться за призовые места будет подмосковная биатлонистка Анастасия Зырянова. Ее партнерами по команде станут Роман Ерёмин, Иван Колотов и Анна Григорьева.Анастасия Зенова, также представляющая Московскую область, стала участницей команды «Стальные барсы» вместе с Евгением Емерхоновым, Ильназом Мухамедзяновым и Любовью Калининой.

Кубок проходит в Ханты-Мансийске 16 и 17 ноября 2024 года. В турнире участвуют 15 команд из России и Белоруссии. Впереди у спортсменов смешанная эстафета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.