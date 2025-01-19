Анастасия Халили одержала третью победу подряд на Кубке Содружества по биатлону

Анастасия Халили стала победительницей женского масс-старта в рамках четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону. Это победа стала третьей подряд для спортсменки из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Гонка непростая получилась, но внесу ее себе в актив. Три победы подряд –это счастье. Нужно это закрепить на чемпионате и Кубке России. Хочется выступать стабильно и повыше быть всегда», — прокомментировала Анастасия Халили в эфире Матч ТВ.

Подмосковная биатлонистка преодолела дистанцию в 12,5 километров за 33 минуты и 38,8 секунд, допустив три ошибка на огневых рубежах.

Спортсменка из Московской области заняла первое место во всех трех стартах этапа: спринтерская гонка, гонка преследования и масс-старт. Всего в текущем розыгрыше Кубка Анастасия Халили выиграла пять гонок.

Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону прошел в поселке Демино Ярославской области в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.