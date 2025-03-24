Американский фитнес-блогер стал звездой мемов благодаря утренней рутине

Американский фитнес-блогер Эштон Холл стал звездой мемов благодаря видео, на котором показана его утренняя рутина. На кадрах мужчина просыпается в четыре утра и, будучи наполовину раздетым, занимается подготовкой к продуктивному дню, сообщает Baza .

Фитнес-блогер с 8 млн подписчиков Холл спит с тейпом на рту, чтобы дышать только носом. Затем отклеивает его, минуту читает книгу (судя по времени занятий, которое указал блогер), занимается медитацией, записывает важные мысли и засовывает лицо в ведро с холодным льдом.

Мемом фитнес-блогер стал потому, что перед каждой сменой кадра указано время. На прочтение книги, согласно этим меткам, ему понадобилась минута. Перед прыжком в воду время на экране 07:36, а когда он прыгнул в бассейн, то уже 07:40.

В Сети шутят, что все это время блогер левитирует.