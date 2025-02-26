Американец Логан Дэй продлил контракт с хоккейным клубом «Трактор»

сегодня в 14:03

Американский хоккеист Логан Дэй подписал новый контракт с челябинским клубом «Трактор» до 2026 года, в новом сезоне доход спортсмена составит 40 млн рублей, сообщает Metaratings.ru .

До прихода в «Трактор» защитник играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где завоевал кубок Колдера в составе «Херши».

В сезоне 2024-2025, который стал дебютным для американца в КХЛ, он провел 17 матчей и набрал 10 очков.

В текущем сезоне челябинский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ. 28 февраля «Трактор» встретится с «Ак Барсом» на домашнем матче.