Алискеров прокомментировал нокаут от Уиттакера

Выступающий в UFC российский средневес Алискеров потерпел досрочное поражение в первом раунде в бою с экс‑чемпионом Робертом Уиттакером. Главный бой турнира UFC прошел в Эр‑Рияде Саудовской Аравии.

Австралийский боец нанес российскому спортсмену серию мощных ударов, Алискеров ушел в нокаут, из-за чего рефери пришлось остановить бой.

Алискеров признался, что допустил оплошность. Спортсмен не привык проигрывать в последнее время, однако поражение его расстроило не сильно. Российский боец считает, что не зря сошелся в поединке с Уиттакером. Он отметил, что если бы не сделал этого, то «жалел бы всю жизнь».

Алискеров добавил, что прошедший бой был проанализирован, а все риски учтены. Теперь он готов к новым поединкам.