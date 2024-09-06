Алина Шевченко из Егорьевска завоевала золото на Первенстве мира по спортивной борьбе
Фото - © СШ по вольной борьбе им. Ю.С. Чернова, г. Егорьевск
Со 2 по 8 сентября в городе Понтеведра, Испания, проходит первенство мира U-20 по спортивной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.
Воспитанница егорьевской Спортивной школы по вольной борьбе им. Ю. С. Чернова Алина Шевченко выступила в составе Российской сборной. В — 1/8 финала одолев Ванессу Кеефе (Канада) со счетом 12:1, а в ¼ финала со счетом 6:5 победив индианку Шришти Шришти, сразилась с Айсой Еркан из Турции. В прошлом, на Первенстве Европы она уже вступала в поединок с ней и победила. Стиль борьбы, как отмечает Алина, у турчанки не изменился. «Пытается навязать свою борьбу», — говорит егорьевская спортсменка.
И на Первенстве мира Алина Шевченко доказала свое превосходство блестящим результатом 12:2!
Проявить характер и добороться до конца — стратегия Алины Шевченко, которая привела ее к золоту!
Результатов с нетерпением ждали земляки спортсменки и теперь поздравляют ее с победой и выражают благодарность руководителям.
«Огромное спасибо заслуженному тренеру России, тренеру МБУ ДО „Спортивной школы по вольной борьбе имени Ю. С. Чернова“ Чернову Олегу Юрьевичу за подготовку нашей спортсменки. А также огромная благодарность всему тренерскому составу Сборной России. " — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.
Сама Алина выразила благодарность своей дружной команде, которая болела за нее на протяжении всех соревнований, а победу посвятила маме и Российской сборной.
В соревнованиях выступает ещё одна представительница егорьевской спортшколы — Маргарита Салназарян. Она поборется за бронзу в малом финале. Обе спортсменки уже являются победителями первенства Европы и являются Мастерами спорта России. Обеим девушкам желают удачи и наблюдают за их результатами.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.