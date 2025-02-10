Алексей Папин провел спортивную зарядку в Ленинском округе

В минувшие выходные в Ленинском городском округе на территории парка «Апаринки» прошло спортивное мероприятие в рамках общеобластного проекта «Спорт для всех» с мастером спортом международного класса, чемпионом Мира, профессиональным боксером и кикбоксером Алексеем Папиным. Утренняя зарядка собрала порядка 100 жителей и гостей муниципалитета, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Подобные мероприятия способствуют развитию спорта в Ленинском городском округе, привлекая внимание к молодым талантам и предоставляя им возможности для развития. Чемпионы становятся образцом для подражания, мотивируя молодежь заниматься спортом и достигать своих целей. Благодаря таким спортивным мероприятиям люди вдохновляются на новые свершения», — сказал Станислав Каторов.

Алексей Папин продемонстрировал комплекс простых, но эффективных упражнений, доступных для людей любого возраста и уровня физической подготовки. В завершении спортивного мероприятия все желающие смогли сфотографироваться с чемпионом и задать ему интересующие вопросы.

«Я слежу за боями Алексея Папина, а сегодня мне удалось пообщаться с ним лично и сделать фото. Это незабываемые впечатления. Мне бы хотелось почаще встречаться с такими людьми. Возможно, что после этой зарядки, я запишусь в секцию бокса», — сказал один из участников мероприятия.

После спортивного мероприятия для всех гостей и жителей Ленинского городского округа было организовано чаепитие с чемпионом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.