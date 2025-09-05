Александр Легков провел тренировку с подмосковной командой «Красная Машина Юниор»

сегодня в 09:22

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков провел открытую тренировку с новой подмосковной командой в МХЛ «Академия Динамо „Красная Машина Юниор“ в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Александр Легков провел для хоккеистов занятие по ОФП, показал комплекс упражнений, которые помогли ему завоевать золото Олимпийских игр в 2014 году, и дал напутствие перед стартом дебютного сезона в МХЛ.

Интеграция с другими видами спорта — одна из «фишек» школы: помимо хоккея воспитанники занимаются баскетболом, футболом, гандболом, шахматами, дзюдо, а теперь и лыжными гонками.

Новая команда «Академия Динамо „Красная Машина Юниор“ была образована летом 2025 года и будет представлять Московскую область в Молодежной хоккейной лиге уже в этом сезоне. Школа „Красная Машина Юниор“ развивается при поддержке правительства Московской области. Домашней площадкой команды является „Ледовая арена им. Владимира Петрова“ в Красногорске.

Развитие хоккея в Московской области проходит в соответствии с федеральной программой «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.