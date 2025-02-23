На площади ДК «Подмосковье» Красногорска прошел фестиваль здоровья, который организовал спортивно-патриотический клуб «Ярополк», сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие посвящено Году Защитника Отечества и Году 80-летия Великой Победы. С самого утра на площади работали интерактивные зоны, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Гостей мероприятия приветствовал заслуженный артист и депутат Государственной думы Российской Федерации — Денис Майданов. Он исполнил песню «Флаг моего государства».

Кульминацией фестиваля стало массовое обливание водой на всех площадках по всей России и за её пределами. В обливании приняли участие 220 красногорцев и тысячи участников из разных регионов страны и других стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.