Активные долголеты поучаствовали в турнире по настольному теннису в Балашихе

В городском округе Балашиха прошел городской этап турнира по настольному теннису. Участники состязаний поборолись за право выйти в следующий этап соревнований, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования прошли в Ледовом дворце «Арена Балашиха». Все желающие участники программы «Активное долголетие» смогли попробовать свои силы в этой игре в разных форматах: 1×1 и 2×2 игрока.

Турнир пройдет в 3 этапа. Второй тур станет зональным. Он пройдет в городском округе Люберцы, где встретятся 7 команд из Московской области. Они попробуют свои силы, чтобы определить, кто примет участие в финале, который состоится 8 октября в Подольске.

Для того, чтобы принимать участие в дальнейших турнирах и мероприятиях, необходимо стать участником программы «Активное долголетие». С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте проекта. Дополнительная информация доступна по телефонам: 8(495)523-81-55, 8(495)522-44-37.

«Активное долголетие» является масштабным проектом, направленный на улучшение качества жизни представителей старшего поколения. В направления проекты входят различные спортивные секции, культурные мероприятия и занятия по интересам. Данная программа позволяет получить новые знания, расширить круг общения, вести активный образ жизни, реализовывать творческий потенциал.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.

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