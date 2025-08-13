Агенты Джеррарда не рассматривают вариант работы тренера в «Спартаке»
«Спартак» через своих посредников выходил на связь с представителями Стивена Джеррарда, чтобы обсудить потенциальную возможность его назначения главным тренером московской команды, сообщает Metaratings.ru.
Агенты английского тренера не захотели даже рассматривать данный вариант, ссылаясь на сложную геополитическую ситуацию. По аналогичной причине от предложения «Спартака» отказались и другие известные зарубежные тренеры.
В руководстве «Спартака» стремятся сформировать шорт-лист согласованных кандидатов, чтобы обеспечить себе свободу выбора при принятии окончательного решения в случае прекращения сотрудничества с Деяном Станковичем.
Станкович занимает должность главного тренера «Спартака» с июля 2024 года. За время его работы команда провела 48 матчей, в которых одержала 27 побед, потерпела 14 поражений и сыграла вничью 7 раз.