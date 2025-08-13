Агенты Джеррарда не рассматривают вариант работы тренера в «Спартаке»

«Спартак» через своих посредников выходил на связь с представителями Стивена Джеррарда, чтобы обсудить потенциальную возможность его назначения главным тренером московской команды, сообщает Metaratings.ru .

Агенты английского тренера не захотели даже рассматривать данный вариант, ссылаясь на сложную геополитическую ситуацию. По аналогичной причине от предложения «Спартака» отказались и другие известные зарубежные тренеры.

В руководстве «Спартака» стремятся сформировать шорт-лист согласованных кандидатов, чтобы обеспечить себе свободу выбора при принятии окончательного решения в случае прекращения сотрудничества с Деяном Станковичем.

Станкович занимает должность главного тренера «Спартака» с июля 2024 года. За время его работы команда провела 48 матчей, в которых одержала 27 побед, потерпела 14 поражений и сыграла вничью 7 раз.