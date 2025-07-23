Агент Мильевича подтвердил предложение «Зенита» в 2,3 млн долларов

Агентство FC3 Sports, представляющее полузащитника «Уракана» и сборной США Матко Мильевича, подтвердило, что «Зенит» предложил за футболиста 2,3 млн долларов, сообщает Metaratings.ru .

В агентстве FC3 Sports сообщили, что петербургский «Зенит» действительно сделал предложение по трансферу Мильевича. Представители игрока отметили, что сумма соответствует данным, опубликованным в СМИ, однако сам футболист пока не обсуждал этот вариант с агентством.

Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что «Зенит» предложил 2,3 млн долларов за 50% прав на Мильевича. Оставшаяся половина прав принадлежит самому игроку. По данным портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего полузащитника оценивается в 4 млн евро.

В сезоне-2025 Мильевич провел 27 матчей за «Уракан» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.