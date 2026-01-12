Агент форварда «Ноа» Мулахусейновича ответил, какие клубы интересуются игроком

Агент Нардина Мулахусейновича, нападающего, выступающего за армянский клуб «Ноа», Адмир Хусарич высказался относительно информации о возможном переходе игрока в команды Российской Премьер-Лиги, сообщает Metaratings.ru .

«У нас есть другие предложения, Россия является запасным вариантом. Нардином интересуются „Ахмат“ и „Балтика“, но это резервные опции», — отметил он.

В первой половине 2023 года Мулахусейнович уже играл в России, защищая цвета махачкалинского «Динамо». Согласно данным Telegram-канала «Мутко против», помимо калининградской «Балтики», на игрока претендуют польская «Легия», израильский «Маккаби» и венгерский «Ференцварош».

Трансферная стоимость 27-летнего Мулахусейновича, по оценке портала Transfermarkt, составляет 800 тыс. евро.

В текущем сезоне в составе «Ноа» футболист принял участие в 24 матчах, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Его контракт с армянским клубом действует до 30 июня 2028 года.

