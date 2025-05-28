Агент Джикии заявил о том, что спортсмен стал свободным агентом и ищет клуб

Как отметил специалист, после подтверждений новости о том, что «Химкам» отказали в лицензии, многие ребята из футбольного клуба могут получить возможность трудоустраиваться без каких-либо компенсаций в сторону клуба. Также он отметил, что сейчас для Джикии идут поиски нового клуба.

Более того, агент признался, что «Химки» задолжали игроку существенную долю по зарплате. По этому поводу он собирается встретиться с руководством клуба, что понять ситуацию, а потом уже идти в палату или искать другой выход из положения.

На вопрос о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ, Кузьмичев ответил неоднозначно, заявив о том, что запутан регламентом и не полностью понимает, как это должно выглядеть.

«Единственное, мне кажется, что это точно должно быть в рамках регламента, чтобы эту ситуацию специально не подстраивали и не выстраивали возможность для какого-либо клуба. Есть регламент, надо четко следовать тому, что в нем прописано», — заключил агент.