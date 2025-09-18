«Адаптировался быстро»: Пальцев рассказал об игре за «Краснодар»

Футболист Валентин Пальцев, который на постоянной основе играет в «Динамо», а сейчас на правах аренды выступает за «Краснодар», заявил, что быстро адаптировался к работе в новой команде, сообщает Metaratings.ru .

«На самом деле я быстро адаптировался к новой схеме, буквально за день-два. Вспомнил теорию и отработал на практике. Никакого дискомфорта не испытал», — сказал игрок.

По его словам, у него остались самые положительные впечатления от матча с «Крыльями Советов». Он рад, что «Краснодару» удалось выиграть, благодарен тренерам, болельщикам и всей команде.

17 сентября «Краснодар» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в поединке групповой стадии Кубка России. За «быков» забили Данила Козлов и Дуглас Аугусто, а единственный гол в составе самарцев на счету Сергея Божина.

