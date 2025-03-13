Абсолютный чемпион мира по ММА Бивол заявил, что сильно измотан боями

Абсолютный чемпион мира по ММА в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, что за последние полтора года он очень сильно устал от постоянных тренировок и боев, сообщает Metaratings.ru .

Спортсмен признался, что его сильно утомили последние четыре боя. За 14 месяцев с декабря 2023 года он провел 4 поединка, что очень много. Особенная сложность заключалась в том, что последние два из них были совсем близко друг к другу.

«Подготовки были серьезные, и соперник самый опаснейший на сегодняшний день в боксе», — заявил Бивол.

Говоря о своем состоянии, спортсмен отметил, что износил физически тело, кроме того, присутствует эмоциональная напряженность и общая усталость. Однако он чувствует себя намного сильнее морально, так как смог пройти определенные жизненные сложности. Спортсмен справился с поражением, смог вернуться и продолжить тренировки.

Бивол сделал вывод о том, что судьба не просто так преподнесла ему эти испытания: значит, он был способен их преодолеть, что на сегодняшний день и получилось. Сейчас боец находится в ожидании новых испытаний.