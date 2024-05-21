92-летний красногорец стал участником марафона скандинавской ходьбы

Более 70 участников проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие» прошли по живописному маршруту городского парка, присоединившись к марафону скандинавской ходьбы. Самому старшему участнику − Михаилу Константиновичу Шамранову − 92 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Михаил Шамранов живет в Красногорске с 1956 года, работал на заводе КМЗ, где и освоил впервые технику «северной ходьбы». Сейчас долголет посещает занятия в центре на улице Заводской.

Наравне со всеми марафонцами Михаил Константинович продемонстрировал прекрасную физическую форму и отличное владение техникой «северной ходьбы». По результатам марафона всех финишеров отметили грамотами и памятными подарками, после чего в лотерее разыграли дополнительные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.