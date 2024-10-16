9 медалей завоевали спортсмены Люберец на Всероссийских соревнованиях по ВБЕ

Воспитанники спортивного клуба «Будо-Искра» из городского округа Люберцы на Всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству (дисциплина сито-рю) завоевали две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Лобне на арене дворца спорта состоялись всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству (дисциплина сито-рю) «Open Russia Shito-ryu / Sato Tetsuo Cup». В них приняли участие более 500 спортсменов из 23 регионов России.

«Наши ребята из клуба «Будо-Искра» показали на соревнованиях достойные результаты, завоевав девять медалей в разных весовых и возрастных категориях. Первые места заняли — Алексей Панкратов и Арсений Давыдов, вторыми стали Елизавета Туркина, Ярослав Инчиков, Арсений Давыдов и Алексей Панкратов. На третьем месте — Карина Анисимова, Глеб Цыпляков, Станислав Ведиков. Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с успешным выступлением, желаем новых побед», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.