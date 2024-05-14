9 медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по гребле

Команда Московской области завоевала девять медалей на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ. В копилке сборной две золотые, пять серебряных и две бронзовые награды, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Два «золота» первенства завоевала байдарочница Мария Давыкоза в составе двойки на дистанции 500 м и в составе четверки на дистанции 500 м среди юниорок до 24 лет.

Трижды серебряным призером соревнований на байдарках стал Анатолий Кулагин в составе двойки на дистанции 500 м, в составе четверки на дистанции 500 м и в одиночном старте на 5 000 м среди юниоров до 19 лет. Еще один подмосковный спортсмен Никита Максимов оформил серебряный дубль на дистанциях 500 м в составе двойки и четверки среди юниоров до 24 лет.

Бронзовые медали турнира в команде Московской области на байдарках завоевали Ангелина Семенова в составе четверки на дистанции 500 м среди юниорок до 24 лет и Александр Розов в составе четверки на дистанции 500 м среди юниоров до 24 лет.

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет и до 19 лет проходит в Краснодаре с 8 по 15 мая 2024 года. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.