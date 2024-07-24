83 тыс участников собрал чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» в Москве

В чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага», проводимом с 1 июня в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», приняли участие порядка 83 тыс. человек, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Из всех этих участников 22 человека уже прошли в суперфинал. 8 сентября они в составе из 48 суперфиналистов сразятся за миллион рублей. Принять участие в отборочных турах чемпионата можно до 7 сентября.

Лидеров отборочных туров приглашают на финальные игры округа рефери окружных площадок. В «Камень, ножницы, бумагу» сыграли уже 5 из 11 округов, стартуют игры еще в одном округе столицы. Режим работы окружных площадок можно узнать на сайте проекта или в Telegram-канале.

Участники чемпионата благодаря игре «Камень, ножницы, бумага» развивают внимание, реакцию, стратегическое мышление. Также она стала универсальным языком общения для людей разных культур.

На 20 и 21 июля флагманская локация игры «Камень, ножницы, бумага» переместилась с Чистых прудов на Большую Никитскую, которая превратилась в пешеходную зону в рамках праздничных мероприятий. С 22 июля она снова вернулась на Чистопрудный бульвар. Площадка работает ежедневно с 12:00 до 20:00. Каждое воскресенье там проходит игра навылет среди лидеров недели по баллам.

Существует международная ассоциация «Камень, ножницы, бумага», которая проводит соревнования и чемпионаты по всему миру. Ее участники — профессиональные спортсмены.

Одну из самых громких международных побед в игре «Камень, ножницы, бумага» одержал в 2007 году в Лас-Вегасе Джэйми Лэнгридж, который родился в СССР. Он выиграл 50 тыс. долларов.

За год до этого в Олимпийский комитет подавали прошение о включении игры «Камень ножницы, бумага» в список олимпийских видов спорта.