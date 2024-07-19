80-летняя пенсионерка из Домодедово побила два мировых рекорда по пауэрлифтингу

На прошедших в Суздале соревнованиях по пауэрлифтингу 80-летняя жительница Домодедово Кира Жильцова установила два мировых рекорда в возрастной группе 80+ в двух номинациях: «Жим лежа» штанги — 40 кг, «Строгий подъем на бицепс» — 22,5 кг, передает пресс-служба администрации городского округа.

Кира Жильцова тренируется у Александра Петрова, мастера спорта международного класса WPC, многократного чемпиона мира по пауэрлифтингу. На соревнованиях он выступал вместе со своей подопечной и стал абсолютным победителем турнира в категории среди ветеранов «Жим лёжа».

«В пауэрлифтинге есть категории для разных возрастов и разного веса. Если тебе 40, 50 и даже больше, можно участвовать в соревнованиях и ставить рекорды», — пояснил тренер Александр Петров.

Всего команда домодедовцев завоевала 14 золотых медалей и заняла третье общекомандное место. Городской округ представляли спортсмены из центра физической культуры и спорта «Горизонт»: Кира Жильцова, Ольга Огилько, Ольга Орловская, Наталья Митрофанова, Алексей Левин, Игорь Жильцов, Игорь Оводов, Владимир Ветров, Сергей Матюха, Александр Петров (капитан команды).

В Суздале проходили открытый юбилейный национальный чемпионат, посвященный десятилетию основания спортивной организации «Союз пауэрлифтеров России», по различным направлениям, отборочный турнир на Olympia Pro Powerlifting Invitational 2024, а также Всероссийский турнир «Место силы».

Домодедовцы довольны своими результатами в Суздале. Но останавливаться на достигнутом не желают. Впереди у пауэрлифтеров новые старты. Так, в октябре они планируют провести всероссийский турнир «Сила „Горизонта“, а в декабре — выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Москве.

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