8 тыс спортсменов выступят в турнире по единоборствам «Герои Отечества» в Люберцах

Спортсмены из 25 городов России примут участие в межрегиональном турнире по единоборствам «Герои Отечества» в Люберцах. В общей сложности на площадках турнира по всей России выступят 8 тыс. единоборцев. Связь между площадками соревнований в регионах будет организована в формате телемоста, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Уникальные соревнования по единоборствам «Герои Отечества» посвящены участникам специальной военной операции и состоятся в канун Дня Героев Отечества. Турнир проходит в Московской области уже второй год подряд. В декабре 2023 года соревнования объединили 15 городов и 4500 спортсменов.

В 2024 году в рамках турнира пройдут соревнования по 15 видам единоборств: тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе, тайскому боксу, рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, карате, киокусинкай, кудо, дзюдо, панкратиону и самбо. Участниками станут 8 тыс. спортсменов в возрасте от 8 до 21 года. В формате телемоста к турниру присоединятся: Астраханская, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Запорожская, Ивановская, Курская, Ростовская и Херсонская области, Республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Забайкальский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края и Севастополь.

На главной площадке турнира во Дворце спорта «Триумф» пройдут соревнования по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий. Также будут работать площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, разборки и сборки автомата, выставка инженерно-саперного вооружения. Кроме того, зрители и участники турнира смогут написать письмо российскому солдату, которое доставят в зону СВО вместе с посылками.

Ведущим на главной площадке турнира будет заслуженный артист Российской Федерации Сергей Маховиков.

Кроме того, в официальной части турнира будет выступление известной российской певицы Татьяны Куртуковой с песней «Матушка Земля».

Место проведения: г. о. Люберцы, ул. Смирновская, 4, ДС «Триумф».

Дата и время: 8 декабря 2024 года, 9:00.

Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» проводится спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» при поддержке министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также он сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.