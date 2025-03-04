8 медалей завоевали спортсмены Люберец на муниципальных соревнованиях по боксу

8 медалей различного достоинства завоевали люберецкие спортсмены на открытых муниципальных соревнованиях по боксу. Они прошли в минувшее воскресенье в спорткомплексе «Арена» Лыткарина, сообщает пресс-служба администрации округа.

В турнире приняли участие команды из Москвы и Московской области. Люберцы представляли воспитанники окружной федерации бокса и дзержинского клуба «Угреша».

Золото досталось Сергею Курчакову и Родиславу Мельниченко. Серебряные медали — Александру Юсуфову, Кириллу Саксонову, Мхитару Мирзояну, Николаю Кулешову и Ибрагиму Гулиеву. Бронза — у Максима Аксенова.

Награждение провели представители оргкомитета Люберецкой Федерации бокса совместно с почетными гостями: олимпийским чемпионом, руководителем спортивной федерации бокса Московской области Александром Лебзяком и двукратным олимпийским чемпионом Роньелем Иглесиасом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.