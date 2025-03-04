8 медалей завоевали спортсмены Люберец на муниципальных соревнованиях по боксу
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8 медалей различного достоинства завоевали люберецкие спортсмены на открытых муниципальных соревнованиях по боксу. Они прошли в минувшее воскресенье в спорткомплексе «Арена» Лыткарина, сообщает пресс-служба администрации округа.
В турнире приняли участие команды из Москвы и Московской области. Люберцы представляли воспитанники окружной федерации бокса и дзержинского клуба «Угреша».
Золото досталось Сергею Курчакову и Родиславу Мельниченко. Серебряные медали — Александру Юсуфову, Кириллу Саксонову, Мхитару Мирзояну, Николаю Кулешову и Ибрагиму Гулиеву. Бронза — у Максима Аксенова.
Награждение провели представители оргкомитета Люберецкой Федерации бокса совместно с почетными гостями: олимпийским чемпионом, руководителем спортивной федерации бокса Московской области Александром Лебзяком и двукратным олимпийским чемпионом Роньелем Иглесиасом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.
«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.