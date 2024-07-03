8 команд примут участие в кубке футбольных мам в Орехово-Зуеве
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Восемь команд выйдут на футбольное поле турнира «Кубок футбольных мам» 7 июля в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матчи пройдут на одном из старейших стадионов России «Знамя труда». На турнире выступят женские любительские футбольные команды из Москвы, Балашихи, Владимира, сборная команда из Шатуры, Королева, Москвы и Архангельской области. В соревнованиях впервые примет участие местная команда «Мамы Знамя Труда», в которой заявлены мамы воспитанников местного футбольного клуба. Турнир состоится в канун праздника «День семьи, любви и верности». Для самой дружной и спортивной семьи организаторы подготовили специальный приз.
20 июля футбольные мамы встретятся на поле стадиона «Труд» в Коломне. Кроме того, в текущем летнем сезоне «Кубок футбольных мам» состоится еще в четырех городах Московской области: Сергиевом Посаде (10 августа), Серпухове (24 августа), Дубне (7 сентября) и Одинцове (21 сентября).
Соревнования «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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