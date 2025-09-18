76 жителей Подмосковья подали заявки на «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек»

Подведены итоги заявочной кампании на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей». 76 жителей Московской области решили попробовать свои силы в конкурсе, чтобы заявить о себе и получить возможность войти в число финалистов. По итогам финала лауреаты получат возможность принять участие в сборах с профессиональным спортивным клубом, пройти стажировки в профессиональных клубах или федерациях, а также получить кейс в портфолио в партнерстве с президентской платформой, сообщают организаторы конкурса.

Проект «СпортТрек» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни. Трек «Профи среди любителей» призван выявить и поддержать баскетболистов-любителей, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом, но с интересом к развитию в индустрии. По итогам конкурса сильнейшие игроки и менеджеры смогут поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а организаторы мероприятий получат возможность предложить собственную концепцию спортивного события в рамках проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Конкурс «Профи среди любителей» от «СпортТрека» для тех, кто хочет реализовать себя в спортивной индустрии, но не знает, с чего начать. По количеству заявок можно говорить о том, что специалисты хотят показать себя и свои навыки, чтобы развиваться в сфере физической культуры. В этом году мы сконцентрировались на спортивных менеджерах, организаторах мероприятий и баскетболистах-любителях. В будущем планируем расширить конкурсные треки на другие виды спорта», — сказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Жители Московской области активно участвуют в проекте «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали уже 1146 человек, в том числе 76 стали участниками конкурса «Профи среди любителей». Регистрация на другие треки продолжается.

После регистрации участникам предлагалось заполнить анкету и выбрать одно из направлений. Далее им будет нужно пройти опрос, написать эссе или записать видеовизитку. Кроме того, на одном из этапов конкурсантам предлагается выполнить профильное задание в соответствии с выбранным направлением участия. Организаторы спортивных мероприятий предложат концепцию и план финального мероприятия проекта «СпортТрек», спортивные менеджеры — концепцию любительского спортивного клуба для популяризации здорового образа жизни, развития спорта и создания сообщества единомышленников, а баскетболисты поделятся своей игровой статистикой и самыми яркими игровыми моментами.

Эксперты будут оценивать участников по нескольким критериям: полнота ответа, четкость и реалистичность поставленных целей, уровень мотивация и другим параметрам. В состав жюри конкурса войдут президент РССС, исполнительный директор АССК России, председатель Наблюдательного совета АСБ России, финалист Национальной премии «Россия — страна возможностей» Сергей Крюков; заслуженный тренер России, бывший главный тренер национальной сборной России по баскетболу 3×3, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Владимир Агабабьян; бывший главный тренер студенческой сборной России по баскетболу Андрей Павленко; директор спортивного агентства Pro Futuro Sports Александр Скрягин, а также тренер по физической подготовке ФК LitEnergy Янис Линда.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на финальное мероприятие проекта в ноябре, ключевым событием которого станет уникальный двухдневный баскетбольный шоу-драфт. В первый день пройдет просмотровый лагерь для баскетболистов-любителей. Игроков оценят профессиональные тренеры и спортивные менеджеры. Во второй день состоятся два матча: основной с участием финалистов и приглашенных спортсменов, а также гала-матч с партнерами и друзьями президентской платформы «Россия — страна возможностей». По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат принять участие в сборах с профессиональным спортивным клубом.

Лауреаты среди спортивных менеджеров получат возможность пройти стажировку в профессиональных клубах или федерациях, а организаторы мероприятий получат кейс в портфолио в партнерстве с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и перспективу присоединиться к подготовке финального мероприятия сезона. На финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами, а также состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок», продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия — страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы.

Проект «СпортТрек» реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.