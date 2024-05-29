70 спортсменок приняли участие в первенстве Лыткарина по художественной гимнастике

Во Дворце спорта «Арена Лыткарино» прошло первенство городского округа Лыткарино по художественной гимнастике. В соревновании приняло участие порядка 70 воспитанниц спортивной школы муниципалитета.

Спортсменок поделили на возрастные категории и на группы в зависимости от уровня сложности заданий.

Первыми выходили самые юные спортсменки 2016 и 2017 г.р. с программами без предмета, далее площадку поочередно занимали более опытные гимнастки, демонстрирующие свои навыки в номерах с предметами: мячом, обручем и булавами.

«Художественная гимнастика подразумевает сочетание несочетаемого: легкости и силы. К этому следует добавить природную гибкость и хорошие внешние данные. В итоге получается эталон, который не так уж просто отыскать. Каждое соревнование – бесценный опыт к дальнейшим успехам, важное событие в жизни любого спортсмена, которое останется с ним надолго», – сказала тренер по художественной гимнастике СШ «Лыткарино» Галина Бакулина.

Спортсменки, показавшие лучшие результаты, были награждены медалями и грамотами. Все участницы соревнований получили памятные подарки.

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