7 медалей завоевали подмосковные спортсмены на Кубке РФ по санному спорту

Сборная Московской области завоевала 7 медалей на Кубке России по санному спорту. В копилке представителей региона одна золотая, 4 серебряные и 2 бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях среди женщин на двухместных санях тандем Виктории Демченко и красноярской саночницы Олеси Михайленко показал лучший результат и завоевал золотые медали. Дарья Пересторонина и Мария Посельская стали бронзовыми призерами в этом же старте. На втором месте спортсменки из Москвы.

В женском спринте на двухместных санях Дарья Пересторонина и Мария Посельская завоевали «серебро», уступив дуэту из Москвы. Замкнули тройку лидеров саночницы из Пермского края. В одиночном спринте Дарья Олесик стала серебряным призером. На первом месте расположилась спортсменка из Красноярского края, а на третьем — представительница Пермского края. Еще одно «серебро» у Дарьи Олесик в старте на одноместных санях среди женщин.

В командной эстафете саночники из Московской области Дарья Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов завоевали серебряные медали. На первом и третьем местах — спортсмены из Москвы.

В микст-эстафете команда в составе Кирилла Винниченко, Павла Виноградова, Дарьи Пересторониной и Марии Посельской завоевала «бронзу». Экипажи из Москвы и Перми на первом и втором местах соответственно.

Кубок России по санному спорту проходил 26 и 27 ноября 2024 года в Сочи в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.