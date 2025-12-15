68% жителей Подмосковья занимаются спортом, включая утреннюю зарядку

Среди молодежи 18-24 лет этот показатель существенно выше и достигает 82%. При этом только 30% респондентов указали на отсутствие спортивной активности в своей жизни.

В ходе опроса участникам задавали вопрос: «Вы занимаетесь или не занимаетесь спортом или физкультурой, включая утреннюю зарядку? И если занимаетесь, то сколько примерно времени в неделю Вы этому посвящаете?».

Исследование проводилось в формате комбинированного метода (онлайн- и телефонный опрос), выборка — 1200 жителей Московской области в возрасте от 18 лет, период проведения — 27–29 мая 2025 года.

MAGRAM MR — независимое исследовательское агентство полного цикла, основанное в 1997 году. Специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований любой сложности на рынках B2B и B2C в России и за рубежом.