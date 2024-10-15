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67 медалей взяли тхэквондисты из Павловского Посада на открытом первенстве

13 октября в Подмосковье проходило открытое первенство по тхэквондо «Старт Подмосковья», в котором приняли участие порядка 160 спортсменов. Павлово-Посадский городской округ представила команда из 25 тхэквондистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В упорной борьбе, под руководством опытного тренера Екатерины Ротарь, воспитанники одной из секций Дворца спорта «Надежда» одержали победу.

По итогам спортивных состязаний, у команды из Павловского Посада 67 медалей, из которых: 34 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых медалей, а также первое общекомандное место турнира.

На официальной странице учреждения физической культуры и спорта особо отмечают заслуги самых результативных бойцов: Геворга Тмояна — абсолютного чемпиона в возрастной категории 8-9 лет, Даниила Демидова — абсолютного чемпиона в возрастной категории 10-11 лет, Федора Фролова — абсолютного чемпиона в возрастной категории 12-13 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.