6 медалей завоевали спортсмены Подмосковья на Всероссийской спартакиаде инвалидов

сегодня в 18:56

Итогом выступления представителей Московской области на IV Всероссийской спартакиаде инвалидов стали 6 медалей, среди которых: две золотые, одна серебряная и три бронзовые, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Иван Серебряков стал победителем в лыжных гонках (спорт лиц с ПОДА) на дистанции 5 км классическим стилем, а также завоевал две «бронзы» в дисциплине «спринт» классическим и свободным стилем. Второе золото команде принес горнолыжник Роман Лопатин в дисциплине «слалом-гигант» (спорт глухих).

Иван Павлик завоевал серебряную медаль спартакиады инвалидов в соревнованиях горнолыжников в дисциплине «слалом» (спорт глухих), а также стал третьим в дисциплине «слалом-гигант».

Напомним, что соревнования IV Всероссийской спартакиаде инвалидов прошли в спортивных дисциплинах: лыжные гонки (спорт лиц с ПОДА, спорт слепых, спорт глухих, спорт ЛИН), горнолыжный спорт (спорт глухих, спорт ЛИН), керлинг (спорт глухих) и сноуборд (спорт глухих). Московскую область представляли 10 атлетов.

Турнир проходил с 24 февраля по 1 марта в Ижевске, его участниками стали более 300 спортсменов из 19 регионов России.

Мероприятие проходило в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.