6 медалей завоевали подмосковные дзюдоисты на первенстве России

Подмосковные дзюдоисты завоевали 6 медалей на первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет в первый день соревнований. В копилке представителей региона золото, два серебра и три бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 46 кг среди юношей весь пьедестал почета заняли спортсмены из Московской области. Победителем в этих соревнованиях стал Амирхан Гаданов (Химки). Серебряную медаль завоевал Артем Бохонов (Химки). Третью ступень пьедестала почета разделили Абубакр Джураев (Щелково) и Константин Резников (Фрязино).

Бронзовым призером в юношеских соревнованиях в весовой категории до 50 кг стал Курбан Ганиев (Электросталь).

Среди девушек в весовой категории до 44 кг серебряную медаль завоевала Анастасия Романович (Химки).

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходит с 213 по 26 октября 2025 года в Тюмени в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.