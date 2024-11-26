6 медалей завоевали брейкеры Подмосковья на Всероссийских соревнованиях

сегодня в 15:51

Одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены Московской области на Всероссийских соревнованиях по брейкингу Break Rumble, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителем в соревнованиях среди женщин в возрастной группе 19+ в дисциплине «брейкинг» стала Александра Vavi Вавилкина-Качанова (Королев). Серебряным призером в этой же категории стала Вероника Serpente Никишина (Королев). Кроме того, Никишина завоевала еще одно серебро в дисциплине «брейкинг» среди юниорок в возрастной группе 16-18 лет.

Среди юниоров 16-18 лет в дисциплине «брейкинг» второе и третье места заняли Мирослав Miracle Чернов (Королев) и Иван I–Van Воронов (Королев) соответственно.

В командных соревнованиях в дисциплине «брейкинг» среди мужчин и женщин 19+ бронзовым призером стала команда из Королева One peace yes.

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble проходили с 22 по 25 ноября 2024 года в Нижнем Новгороде.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.