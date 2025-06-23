6 медалей взяли спортсмены Подмосковья по итогам чемпионата РФ по прыжкам в воду

В финальный день чемпионата России по прыжкам в воду подмосковная спортсменка Елизавета Кузина принесла команде региона две золотые медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В завершающий день чемпионата России Елизавета Кузина (Электросталь) стала лучшей в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Кристиной Ильиных из Свердловской области, а также в синхронных смешанных прыжках с трехметрового трамплина с Ильей Молчановым из Москвы.

«Было два финала и еще предварительные. Рада, что справилась, но тяжело было скорее не физически, а эмоционально. Сил уже практически не было после «синхрона» на микст. Но Илья и тренеры подбадривали. Рада, что все получилось», — рассказала Елизавета Кузина «Матч ТВ».

Ранее Елизавета Кузина дважды стала серебряным призером в одиночных прыжках с метрового и с трехметрового трамплина.

Также с золотой медалью с турнира возвращается Александр Бондарь, который стал лучшим в синхронных смешанных прыжках с десятиметровой вышки в паре со спортсменкой из Санкт-Петербурга Анной Конаныхиной.

Еще одна серебряная медаль чемпионата на счету подмосковной спортсменки Виктории Казанцевой (Электросталь), которая заняла второе место в тандеме с Екатериной Беляевой из Москвы в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

Таким образом, по итогам чемпионата России в копилке подмосковных спортсменов три золотые и три серебряные награды. Кроме того, Елизавета Кузина прошла отбор в состав национальной сборной на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Чемпионат России проходил в Екатеринбурге с 17 по 22 июня в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Всего в турнире принимали участие более 200 прыгунов в воду из 16 регионов России. Спортсмены разыграли между собой 12 комплектов наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.