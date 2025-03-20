6 медалей взяли горнолыжники Подмосковья на чемпионате РФ среди глухих спортсменов

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Подмосковные горнолыжники завоевали 6 медалей на чемпионате России среди глухих спортсменов. В копилке представителей региона четыре «золота» и две «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На чемпионате России регион представляли два спортсмена. Павел Казаков по итогам пяти заездов завоевал четыре золотые медали в дисциплинах: «скоростной спуск», «суперкомбинация», «супер-гигант» и «слалом-гигант». Горнолыжница Мария Кузнецова заняла третье место в женских соревнованиях в дисциплинах «слалом-гигант» и «супер-гигант».

Всего в соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из девяти регионов России.

Чемпионат России по горнолыжному спорту среди глухих спортсменов прошел с 9 по 16 марта 2025 года в деревне Зелёная Поляна (Республика Башкортостан).

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.