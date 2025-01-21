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570 спортсменов поучаствовали в межрегиональном турнире по карате в Подмосковье

В подмосковном Щелкове состоялся межрегиональный турнир по карате, который собрал 570 спортсменов из пяти регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками открытого Новогоднего первенства детско-юношеской федерации карате городского округа Щелково стали представители Москвы, Владимирской, Московской, Тульской и Ярославской областей.

Самыми результативными командами, завоевавшими наибольшее количество наград, стали сборные городских округов Щелково, Химки, Лобня, Воскресенск, а также представители Москвы.

Турнир проводился в 70 соревновательных категориях.

Открытое новогоднее первенство детско-юношеской федерации карате городского округа Щелково прошло 18 января на базе в УСК «Подмосковье» в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.