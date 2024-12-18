56 спортсменов представят Подмосковье на Кубке России по фехтованию

В состав сборной Московской области для участия в Кубке России по фехтованию вошли 56 спортсменов. Представители региона выступят во всех трех «оружейных» дисциплинах: сабля, шпага и рапира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках Кубка России будут разыграны 12 комплектов медалей среди мужчин и женщин в личном и командном первенстве. Команда Московской области представлена на турнире спортивной делегацией в количестве 56 спортсменов и девяти тренеров. В Кубке России принимают участие лучшие спортсмены страны, чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

В дисциплине «рапира» Подмосковье будут представлять 24 спортсмена, в дисциплине «шпага» — 23, а в соревнованиях саблистов примут участие восемь фехтовальщиков. Среди звезд спорта в составе команды Московской области в Кубке России принимают участие двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, двукратная чемпионка мира Татьяна Гудкова и победитель первенства мира и трехкратный победитель первенства Европы Григорий Семенюк, а также другие спортсмены, которые не раз поднимались на пьедесталы крупных турниров.

Кубок России по фехтованию проходит с 18 по 26 декабря 2024 года в Смоленске. Турнир является одним из важнейших событий для российских фехтовальщиков и по традиции собирает сильнейший состав участников.

Программа соревнований:

18 декабря — рапира, мужчины (личное первенство);

19 декабря — рапира, женщины (личное первенство);

20 декабря — рапира, мужчины и женщины (командное первенство);

21 декабря — шпага, мужчины (личное первенство);

22 декабря — шпага, женщины (личное первенство);

23 декабря — шпага, мужчины и женщины (командное первенство);

24 декабря — сабля, мужчины и женщины (личное первенство);

25 декабря — сабля, мужчины и женщины (командное первенство).

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.