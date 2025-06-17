54 легкоатлета представят Подмосковье на Кубке России в Жуковском 20–22 июня

Московскую область на домашнем Кубке России по легкой атлетике будут представлять 54 спортсмена. Турнир пройдет в Жуковском, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках Кубка России в течение трех дней сильнейшие легкоатлеты страны будут соревноваться во всех дисциплинах «королевы спорта» за 40 комплектов наград.

Команда Московской области будет бороться за медали Кубка России в беге на различные дистанции, беге с барьерами, эстафете, прыжках в длину, метании диска, копья и молота, толкании ядра, прыжках с шестом и тройном прыжке, а также спортивной ходьбе.

Для болельщиков будут организованы розыгрыши призов, интерактивные шоу и другие активности. Трансляция соревнований будет идти на федеральном канале Матч ТВ и в социальных сетях Всероссийской федерации легкой атлетики ежедневно с 10:00 до 13:00 (мск).

Кубок России по легкой атлетике пройдет с 20 по 22 июня на стадионе «Метеор» в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Всего в стартах примут участие более 700 спортсменов из разных регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.